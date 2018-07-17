«Ответ Путина был смешным»: Порошенко прокомментировал саммит в Хельсинки

Политика

Президент США Дональд Трамп не сдал интересы Украины президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Очень хорошо, что президент Трамп не сдал ни одной позиции по Украине! Помните, сколько шума было из-за того, что будет заявление о том, чей Крым? У нас на сегодняшний день в сообщениях Путина было о том, что президент Трамп заявил о том, что Крым есть и будет оставаться украинским, а аннексия была незаконной! Помните ответ Путина? Он был смешным! Я не думаю, что все это заметили, но Путин заявил: „Мы (имеется в виду россияне), провели референдум и захватили его“! Не украинцы, не украинская власть, не украинский народ, а они провели референдум! И я думаю, что это еще одно убедительное доказательство незаконности аннексии!» — заявил он.

Президент Украины высказал уверенность, что Путину не нужен украинский Донбасс.

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«России точно не нужен оккупированный Донбасс. России точно не нужен ни Донецк, ни Луганск! Об этом свидетельствует огромный уровень безработицы на оккупированных территориях. Об этом свидетельствует гуманитарная катастрофа. Об этом свидетельствует то, что они ни разу не пустили гуманитарные конвои, которые двигались со стороны Украины, как государственных, так и гуманитарных организаций. Они не выпускают пенсионеров для того, чтобы получить пенсии, которые мы им выплачиваем!» — сказал он.

Порошенко уверен, что Россия хочет использовать Донбасс в качестве якоря, с помощью которого надеется держать всю Украину.

Как писали «ФАКТЫ», во время брифинга после встречи с Трампом Путин заявил, что президент США считает аннексию Крыма Россией незаконной.

«Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к России. У нас другая точка зрения, мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом… Для нас этот вопрос закрыт», — заявил тогда российский президент.