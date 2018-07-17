Трамп идет по стопам Чемберлена, — Якунов об итогах встречи в Хельсинки

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После встречи лидеров США и России в столице Финляндии украинский журналист на своей странице в Facebook напомнил, чем недоверие к собственной разведке закончилось для Великобритании и всего мира

«Уже колись був один очільник, який не вірив власній розвідці, а повірив «чесному слову» диктатора.

Це такий собі Чемберлен, який зустрівшись з Гітлером, повернувся на батьківщину із словами: «Я приніс вам мир», бо Алоїзович заприсягнувся, що обмежить всі свої амбіції розділом Чехословаччини і далі — ні-ні!

Німецький журналіст часів Другої світової Курт Рісс у книзі «Тотальне шпигунство» розповів, звідки взялася ота недовіра прем`єр-міністра Британії до власної розвідки.

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…Якось так само собою вийшло, що Чемберлен став завсідником уїкендів у Клайвденському маєтку, де аристократка леді Астор збирала світське товариство. На одному з таких зібрань прем'єр-міністр «чисто випадково» зіткнувся з німецьким послом, і саме ця зустріч, як виявилося пізніше, вирішила долю Чехословаччини.

Згадана леді Астор була німецькою агентесою високого рівня, і вся ця світська тусовка, названа пізніше «клайвденською клікою» була зорганізована з однією метою -заманити у лабета мінстра закордонних справ лорда Галіфакса, а якщо пощастить і прем`єра Британії.

А далі — більше.

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«Друзі» леді Астор розіграли знатну комбінацію: вони зуміли посіяти у Чемберлена сумніви в надійності розвідки британського МЗС — вона, мовляв, працює на його політичних опонентів.

І роздратований Чемберлен створив свою власну розвідслужбу. Яку (звичайно ж, чисто випадково!) неформально очолив ще один німецький шпигун — такий собі Вільсон…

Нема, як кажуть, нічого нового під Місяцем…"