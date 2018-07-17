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Культура

Рецепт любимого летнего напитка от Анне Вески

15:24 17 июля 2018   60
Смузи
Инф. «ФАКТОВ»

Эстонская певица Анне Вески предпочитает здоровое питание и считает, что это ключ к хорошему самочувствию и внешнему виду. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» она поделилась рецептом огуречного смузи, который дарит ей бодрость.

Фото Ольги СМЕТАНСКОЙ, «ФАКТЫ»

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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

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