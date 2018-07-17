- 15:48 Дожди и грозы: синоптик озвучила прогноз погоды на ближайшие дни (карта)
- 15:47 ЧМ-2018: тренер-стоматолог с труднопроизносимой фамилией подал в отставку
- 15:38 Чтобы выжить: американка неделю пила воду из радиатора автомобиля
- 15:27 Могли пригрозить убийством: раскрыты детали нашумевшей операции силовиков Эрдогана в Украине
- 15:26 Капитан «Реала» и сборной Испании женится
- 15:24 Рецепт любимого летнего напитка от Анне Вески
- 15:17 Затягивание с началом реконструкции Шулявского моста угрожает безопасности киевлян, — Николай Поворозник
- 15:14 «Ответ Путина был смешным»: Порошенко прокомментировал саммит в Хельсинки
- 15:14 Трамп идет по стопам Чемберлена, — Якунов об итогах встречи в Хельсинки
- 15:11 Кличко открыл уникальную лестницу с Пейзажной аллеи на Подол — в урочище Гончары-Кожемяки
Рецепт любимого летнего напитка от Анне Вески
Эстонская певица Анне Вески предпочитает здоровое питание и считает, что это ключ к хорошему самочувствию и внешнему виду. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» она поделилась рецептом огуречного смузи, который дарит ей бодрость.
Фото Ольги СМЕТАНСКОЙ, «ФАКТЫ»
влажность:
давление:
ветер:
“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”