Рецепт любимого летнего напитка от Анне Вески

Культура

Эстонская певица Анне Вески предпочитает здоровое питание и считает, что это ключ к хорошему самочувствию и внешнему виду. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» она поделилась рецептом огуречного смузи, который дарит ей бодрость.

Фото Ольги СМЕТАНСКОЙ, «ФАКТЫ»