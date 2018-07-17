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Капитан «Реала» и сборной Испании женится (фото)
Один из самых титулованных футболистов мира капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос вскоре женится. Об этом 32-летний футболист сообщил об этом на своей странице в сети Instagram.
Рамос сделал предложение своей девушке, телеведущей Пилар Рубио, которая ответила на предложение согласием. Отмечу, что пара растит трех сыновей — Серхио, Марко и Алехандро.
«Она сказала „Да“. Люблю тебя навечно», — подписал фото в Instagram футболист.
Пилар и Серхио познакомились в 2012 году и почти сразу стали встречаться. Сначала пара скрывала свои отношения, но испанские папарацци быстро раскусили влюбленных. Кстати, Пилар на восемь лет старше Серхио, но, глядя на ее фотографии, и не скажешь, что у них с мужем такая разница в возрасте.
Напомню, что Серхио Рамос — чемпион мира и Европы в составе сборной Испании. В футболке «Реала» он по четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Испании, трижды — Суперкубок УЕФА, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира, а также два раза — национальный Кубок.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитану «Реала» угрожали расправой после травмы Салаха.
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“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”