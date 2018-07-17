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Могли пригрозить убийством: раскрыты детали нашумевшей операции силовиков Эрдогана в Украине
Турецкие спецслужбы провели в Украине и Азербайджане серию спецопераций, в результате которых доставили в Стамбул нескольких оппозиционных политиков, проводивших, по заверению турецких властей, подрывную работу против их страны. Оппозиционеров обвиняют в работе на FETO — организацию живущего в США турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена. В частности, из Украины были нелегально вывезены бизнесмен Салих Зеги Игит и журналист Юсуф Инан.
Игит якобы занимался сбором средств для Гюлена. Его похитили в Одессе и, по информации ресурса Страна.ua, при помощи турецкого консульства доставили в Турцию 12 июля. Инан руководил оппозиционным интернет-сайтом и был объявлен турецкими властями в розыск. Он вышел из дома в Николаеве, а 15 июля, к годовщине неудавшегося переворота, уже был доставлен в Стамбул.
В комментарии «ФАКТАМ» представители Национальной полиции и Генеральной прокуратуры отметили, что подобные действия иностранных силовиков должна была санкционировать СБУ. В самой спецслужбе ее спикер СБУ Елена Гитлянская рассказала «ФАКТАМ», что информации об этих инцидентах в пресс-службе СБУ пока нет. Ни одно из подразделений не подтвердило своего участия в задержании турок. Информация о похищениях иностранной спецслужбой турецких граждан на территории Украины в настоящее время не проверяется.
Однако источник «ФАКТОВ» предполагает, что оппозиционеры могли быть вывезены в «добровольно-принудительном» порядке и без официального запроса на экстрадицию. Якобы представители спецслужб могли склонить их к возвращению на родину, пригрозив убить их и их близких. Именно поэтому Игит и Инан не сопротивлялись и не пытались ничего сделать во время паспортного контроля при пересечении украинской границы.
Полный текст материала читайте на «ФАКТАХ»: «Спецслужбы Турции похитили людей в Украине: что известно о секретной спецоперации (фото)».
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“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”