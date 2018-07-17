Чтобы выжить: американка неделю пила воду из радиатора автомобиля

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Жительницу американского штата Орегон нашли живой после недели поисков в Южной Калифорнии. Как оказалось, 23-летняя Анджела Эрнандес (на фото слева) попала в аварию. Автомобиль Jeep Patriot 2011 года выпуска, которым она управляла, слетел со скалы с высоты более 60 метров и упал на песок. Анджела получила тяжелую травму плеча, но выжила. Еды у нее не было. Жажду она утоляла водой из радиатора.

Эрнандес пропала 6 июля. Она выехала из Портленда на машине, чтобы навестить сестру в Ланкастере. Анджела постоянно созванивалась или списывалась с родственниками в Twitter. Последнее сообщение они получили от нее 6 июля. Девушка написала, что ей осталось ехать около шести часов.

После этого Анджела больше на связь не выходила. На звонки не отвечала — смартфон сразу предлагал оставить сообщение на автоответчике. Эрнандес также не появлялась в соцсетях, хотя является активным пользователем.

Все это крайне обеспокоило ее сестру и других родственников. Они обратились в полицию. Поиски были начаты на третий день после подачи заявления.

Полиция установила место, где машину Анджела видели последний раз. Ее зафиксировала видеокамера наружного наблюдения на автозаправке рядом с Кармелом.

Но нашли девушку не полицейские, а молодые люди, которые путешествовали автостопом. Они шли по берегу океана, подыскивая место для ночевки, когда увидели разбитый внедорожник, наполовину находившийся в воде. Анджела сидела рядом с ним. Она была совершенно обессилена. Сейчас она находится в больнице.

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