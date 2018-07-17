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Спорт

ЧМ-2018: тренер-стоматолог с труднопроизносимой фамилией подал в отставку

15:47 17 июля 2018   204
Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон по окончании ЧМ-2018, на котором островитяне, заняв последнее место, не вышли из группы, покинул свой пост по собственному желанию.

В тренерском штабе национальной команды 51-летний специалист с труднопроизносимой фамилией работал с 2011 года. Причем до 2016-го он совмещал тренерскую деятельность с латанием пломб и вырыванием зубов в собственном стоматологическом кабинете на маленьком исландском острове с населением 4000 человек (на фото).

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Как известно, в паре со шведским специалистом Ларсом Лагербеком Хадльгримссон довел сборную 340-тысячной Исландии до сенсационного успеха — четвертьфинала Евро-2016. А когда у шведа закончился пятилетний контракт, возглавил сборную сам, выиграв с ней отборочную группу ЧМ-2018, в которой позади исландцев остались будущие вице-чемпионы мира хорваты и команда Андрея Шевченко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что один из грандов мирового футбола лишился главного тренера.

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