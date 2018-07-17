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Украина

Дожди и грозы: синоптик озвучила прогноз погоды на ближайшие дни (карта)

15:48 17 июля 2018   270
Дождь
Инф. «ФАКТОВ»

Погоду в Украине в настоящее время и на ближайшие дни будет определять циклон Халина, поэтому прогнозируются дожди и грозы. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее данным, 18 июля в большинстве областей страны пройдут дожди, которые местами будут переходить в ливни и сопровождаться грозами, шквалами, а иногда даже градом. Маловероятны осадки только на юге.

Температура воздуха днем 18 июля будет колебаться от 20 градусов тепла до 30 градусов (последние отметки на градуснике возможны на юге и востоке Украины).

В Киеве в среду ожидаются периодические дожди, грозы, возможно шквалистое усиление ветра и даже град. Температура воздуха умеренная — 23−25 градусов тепла.

Напомним, текущая неделя в Украине началась с похолодания.

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