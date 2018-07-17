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Дожди и грозы: синоптик озвучила прогноз погоды на ближайшие дни (карта)
Погоду в Украине в настоящее время и на ближайшие дни будет определять циклон Халина, поэтому прогнозируются дожди и грозы. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
Согласно ее данным, 18 июля в большинстве областей страны пройдут дожди, которые местами будут переходить в ливни и сопровождаться грозами, шквалами, а иногда даже градом. Маловероятны осадки только на юге.
Температура воздуха днем 18 июля будет колебаться от 20 градусов тепла до 30 градусов (последние отметки на градуснике возможны на юге и востоке Украины).
В Киеве в среду ожидаются периодические дожди, грозы, возможно шквалистое усиление ветра и даже град. Температура воздуха умеренная — 23−25 градусов тепла.
Напомним, текущая неделя в Украине началась с похолодания.
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“ — Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»... ”