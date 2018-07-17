Происшествия

Скандал с проникновением на склады с танками под Харьковом: полиция сообщила новые детали

Харьковская полиция открыла уголовное производство по факту незаконного проникновения на территорию одного из оборонных предприятий с целью проведения несанкционированной видеосъемки. Об этом сообщила пресс-служба харьковского областного управления Национальной полиции.

17 июля следственный отдел спецполиции ГУ НП в Харьковской области внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 162 Уголовного кодекса и начал досудебное расследование.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства события и лиц, причастных к нему.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет, — уточняют в полиции.

Напомним, в Министерстве обороны заявили, что территория, на которую проникли блогеры, охраняется самим оборонным предприятием — Харьковским бронетанковым заводом, входящим в состав корпорации «Укроборонпром».