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Зинедин Зидан спустя 17 лет возвращается в «Ювентус»
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан получит работу в своем бывшем клубе итальянском «Ювентусе». По информации libertaddigital.com, который ссылается на источник, близкий к владельцам «Старой синьоры» семье Аньелли, 46-летний специалист уже заключил с туринцами трудовое соглашение и займет одну из должностей в октябре. Утверждается, что Зидан будет помогать спортивному директору «Ювентуса» Фабио Паратичи.
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Напомню, француз покинул пост главного тренера «Реала» по окончании сезона-2017/2018, выиграв с клубом три Лиги чемпионов за два с половиной сезона работы. В бытность футболистом Зинедин Зидан выступал за «Ювентус» с 1996-го по 2001 год (на фото в форме «Юве») и добыл с командой шесть трофеев.
Не исключено, что на решение Зинедина Зидана мог повлиять и тот факт, что совсем недавно новичком «Ювентуса» стал бывший подопечный француза Криштиану Роналду.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Испании назвали причины ухода Зидана из «Реала».
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