России выгодно вступление Украины в НАТО, — российский политик

Политика

России выгодно, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом заявил известный российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире телеканала «112 Украина».

«Вообще это (вступление Украины в НАТО. — Авт.) очень хорошо! Потому что, не только, если бы я был гражданином Украины, я был бы за то, чтобы Украина была членом НАТО, но даже будучи гражданином России, я за то, чтобы Украина была в НАТО. Потому что нам, как России, выгодно иметь на границах страны, входящие в эту структуру военную, а поэтому, предсказуемые, разумные, не сумасшедшие! Поэтому, нам (России — Авт.) выгодно, чтобы вы (Украина. — Авт.) были в НАТО! Я в этом совершенно убежден!» — сказал он.

Политик сожалеет, что нынешнее политическое руководство России этого не понимает.

«То, что Украина может стать членом НАТО — это для нашего начальства (российской власти. — Авт.) страшный сон, ночной кошмар! Они очень этого бояться. Но, они успокаивают себя тем, что Украина членом НАТО не станет! По крайней мере, при жизни этого поколения!» — сказал Гозман.

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Он подверг сомнению уверенность Кремля, что Украина не станет членом НАТО.

«В НАТО не принимают те страны, у которых есть территориальные конфликты с соседями! Это в уставе НАТО сказано! Но на этом саммите (недавнем саммите НАТО. — Авт.) прозвучала очень важная вещь: членом НАТО точно станет Грузия, которая на этом пути прошла дальше вас (дальше Украины. — Авт.). Но, ведь у Грузии еще какие территориальные проблемы неразрешенные, ничуть не меньше, чем у вас! То есть, если НАТО решит проигнорировать эти проблемы в Грузии, значит оно может проигнорировать эти проблемы в отношении вас и это очень оптимистично для Украины!» — сказал политик.

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Гозман также выразил надежду, что Украина все же станет членом НАТО.

«Я надеюсь, вы вступите в НАТО в наших общих интересах рано или поздно!» — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Гозман заявил, что российская власть отрицает украинскую государственность и считает Украину частью России.