Волна высотой два метра: появилось видео мощного цунами в Испании (фото, видео)

Мир

В понедельник, 16 июля, волна высотой два метра обрушилась на популярные испанские курорты на островах Мальорка и Менорка. Вода смывала на своем пути автомобили, столики на улицах, выставленные возле баров и кафе.

Десятки домов оказались затоплены.

Власти заявили, что обошлось, к счастью, без жертв. Хорошо, что это был понедельник — начало рабочей недели. Большинство отдыхающих, приезжавших на курорты в выходные дни, отправились обратно.

Однако материальный ущерб нанесен немалый. Особенно пострадали различные яхты, рыбацкие лодки и катера. Десятки из них унесло в море.

Испанские специалисты заявили, что речь идет о достаточно редком природном явлении, которое принято называть метео-цунами. Волна образуется в результате резкого изменении атмосферного давления или при быстром перемещении аномалии атмосферного давления. Чаще всего метео-цунами наблюдаются в местах, где имеются сильные подводные течения.