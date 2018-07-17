В Украине пожалели серийного педофила: почему извращенцу не дали максимальный срок

Происшествия

Двенадцать лет лишения свободы из пятнадцати возможных получил 45-летний педофил Сергей С., о задержании которого «на горячем» сообщали «ФАКТЫ». Несмотря на то, что это уже третья его судимость за изнасилования малолетних мальчиков, коллегия судей сочла возможным не применять к нему всю строгость закона.

Напомним, 21 февраля этого года в селе Цуповка Харьковской области неизвестный мужчина схватил игравшего с подружкой девятилетнего мальчика и потащил его в лесопосадку за селом. Сумевшая убежать девочка позвала на помощь, и отец похищенного бросился в погоню. Увидев его, неизвестный оставил жертву и удрал. Но вскоре его удалось поймать в местном баре. Как оказалось, он несколько дней подряд приезжал сюда на электричке и пьянствовал от открытия бара и до последней электрички. Присутствующие с трудом удержались от самосуда и передали похитителя прибывшим полицейским.

Правоохранители быстро установили личность задержанного. Им оказался 45-летний Сергей С., в октябре прошлого года только освободившегося после двенадцати лет «отсидки» за изнасилование малолетнего мальчика. Причем, это была его вторая ходка — первую судимость (семь лет лишения свободы) за такое же преступление он получил еще в 1998 году. С. утверждал, что после освобождения бомжевал по району и пьянствовал, ничего плохого не делал, а мальчика пытался похитить потому, что «белочка напала». Мол, обидеть ребенка он бы не смог.

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Но вскоре стало известно, что за четыре дня до похищения педофил изнасиловал в соседнем селе, в котором тогда жил, 12-летнего ребенка, прогуливавшегося возле железной дороги. Неизвестно, что бы случилось с жертвой, которого преступник также затащил в лесопосадку, но насильнику в тот раз пришлось убежать — друзья мальчика пришли его искать. Именно после этого случая, чтобы его не опознали в том селе, Сергей С. и стал ездить в Цуповку.

В суде Сергей С. свою вину полностью признал. Обвинение просило назначить ему наказание в виде тринадцати лет лишения свободы, судейская коллегия ограничилась двенадцатью, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик. Обжаловать это решение обвинение пока не планирует. Почему рецидивист, получающий уже третий срок за однотипные тяжкие преступления, не понес максимальное наказание (статья, по которой его судили, предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы) в прокуратуре не комментируют, ссылаясь на то, что заседание суда было закрытым и информация о нем не разглашается в интересах несовершеннолетних жертв. Между тем, источник «ФАКТОВ» считает, что максимального наказания педофил избежал потому, что представители потерпевших заявили об отсутствии претензий к нему.

Кстати, в Украине уже много лет педалируется идея химической кастрации педофилов. Такая практика принята во многих странах. Некоторые страны отказались от нее, считая, что принудительное снижение полового влечения насильников с помощью медпрепаратов, является нарушением их прав. Законопроект 6151, предусматривающий принудительную химическую кастрацию, более года находился на рассмотрении комитетов Верховной Рады и в марте был внесен в повестку дня. Однако до сих пор не принят.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Карапыши Киевской области задержан 76-летний педофил, развращавший малолетнюю девочку, помогавшую ему по хозяйству.

