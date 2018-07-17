МН17: Австралия, Великобритания и Нидерланды обвинили Россию

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Представители правительств Австралии, Германии и Нидерландов выступили с резонансными заявлениями по делу МН17 в четвертую годовщину катастрофы. Так, глава австралийского правительства Малкольм Тернбулл сказал, что не верит президенту РФ Владимиру Путину, когда он отвергает причастность Москвы к катастрофе. Об этом сообщает News.com.

«Сам президент Путин сказал, что никому не следует доверять… Я, конечно, не доверяю президенту Путину, когда он говорит, что не несет ответственность за то, что четыре года назад был сбит МН17», — подчеркнул премьер-министр Австралии, участвующей в международном расследовании катастрофы.

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В свою очередь глава британской дипломатии Джереми Хант прямо призвал Россию признать ответственность за катастрофу, и начать сотрудничать со следствием.

«Это еще один пример пренебрежения Российской Федерацией человеческой жизнью и правилами, которые являются основой международной системы, и Россия должна ответить за свои действия», — говорится в заявлении МИД Великобритании.



Хант напомнил, что совместная следственная группа установила — самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук» из 53-й бригады противовоздушной обороны ВС РФ.

Его коллега из Нидерландов Стеф Блок назвал крушение рейса MH17 «черной страницей в истории, которую сегодня будут вспоминать по всему миру».

«Нидерланды будут бороться за правду и справедливость», — написал он в Twitter.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года с подконтрольной боевикам территории в Донецкой области,. Погибли 298 человек, которые были гражданами 10 стран.

Напомним, ранее с призывом сотрудничать со следствием к России обратились представители стран G7.