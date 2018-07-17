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На лабутенах: сеть насмешило фото Путина с Трампом (фото)
В сети высмеяли туфли президента России Владимира Путина, которые он надел на встречу с главой США Дональдом Трампом. Их увеличенное фото опубликовал в Twitter пользователь Sandro-Слава Украине.
«На встречу с Трампом в Хельсинки кремлевская шмакодявка одела туфли с самым высоким каблуком… Хочется предстать пред Трампом не лилипутом от горшка два вершка, а посолиднее», — прокомментировал снимок автор записи.
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Ранее журналисты отметили высокие каблуки на туфлях Путина во время встречи с его белорусским лидером Александром Лукашенко. Тогда предположили, что российский президент комплексует при виде богатырского роста «бацьки».
Как сообщали «ФАКТЫ», в начале июля скандал спровоцировало фото Путина перед иконой — у него на лице разглядели последствия пластической операции.
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