ВНО-2018: на Харьковщине разоблачили двойников абитуриентки

Происшествия

В Харьковской области школьница наняла двойников для того, чтобы те прошли вместо нее внешнее независимое оценивание на дополнительной сессии. Об этом сообщил в Facebook директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

По его словам, государственную итоговую аттестацию она изъявила желание пройти в одном из областных центров, здесь же и сдавала ВНО.

Точнее, как выяснилось впоследствии, на тесты приходила не сама абитуриентка, а похожие на нее девушки — выпускницы местной школы.

После того, как «подставу» распознали на пункте ВНО, Харьковский региональный центр попросил Украинский центр оценивания качества образования аннулировать результаты оценивания выпусницы. Таким образом, в 2018 году студенткой она уже не станет.

Ранее Центр озвучил результаты ВНО-2018 по всем предметам.