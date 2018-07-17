Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

ВНО-2018: на Харьковщине разоблачили двойников абитуриентки

18:05 17 июля 2018   156
Участница ВНО
Инф. «ФАКТОВ»

В Харьковской области школьница наняла двойников для того, чтобы те прошли вместо нее внешнее независимое оценивание на дополнительной сессии. Об этом сообщил в Facebook директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

По его словам, государственную итоговую аттестацию она изъявила желание пройти в одном из областных центров, здесь же и сдавала ВНО.

Точнее, как выяснилось впоследствии, на тесты приходила не сама абитуриентка, а похожие на нее девушки — выпускницы местной школы.

После того, как «подставу» распознали на пункте ВНО, Харьковский региональный центр попросил Украинский центр оценивания качества образования аннулировать результаты оценивания выпусницы. Таким образом, в 2018 году студенткой она уже не станет.

Ранее Центр озвучил результаты ВНО-2018 по всем предметам.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины