Украина

Еще больше потеплеет: синоптик рассказал, какой будет погода до конца июля

После обнародования краткосрочных прогнозов о дождях с грозами на всей территории Украины в Украинском Гидрометцентре уточнили, что уже в четверг, 19 июля, интенсивность осадков на Западной Украине снизится. Тем не менее температура воздуха будет комфортной с тенденцией к повышению. Об этом «Апострофу» рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Владислав Билык.

«В ближайшее время… Украину, конечно, не зальет, так как дожди ожидаются кратковременные. Дожди будут почти по всей территории Украины, только на юге и востоке страны, возможно, осадков будет поменьше и там пройдут слабые дожди», — сообщил он.

Со следующей недели еще больше потеплеет — на 3−5 градусов, и максимальная температура воздуха в Киеве будет около 28−30 градусов.

Напомним, минувшая весна в Украине отметилась сразу 17 температурными рекордами.