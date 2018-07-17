Мир

Трамп: встреча с Путиным была замечательной, что бы ни писали СМИ

Президент США Дональд Трамп называет встречу с российским президентом Владимиром Путиным прекрасной и не понимает, почему пресса обрушила на него такой шквал критики. Соответствующую запись Трамп сделал в Twitter.

«В то время как я провел замечательную встречу с НАТО, собрав значительные суммы денег, у меня состоялась еще более прекрасная встреча с Владимиром Путиным. Печально, что СМИ не написали об этом таким образом — лживые СМИ просто сошли с ума», — написал Трамп.

Перед этим он объяснил, почему назвал встречу с лидерами стран НАТО замечательной — там ему удалось заставить союзников выделять дополнительные миллиарды на оборону.

«Они заплатили еще 33 миллиарда и в будущем будут платить сотни миллиардов долларов, все только благодаря мне. НАТО был слабым, но теперь он снова сильный (и это плохо для России). СМИ только говорят о том, что я был грубым с лидерами, и ничего не упоминают о деньгах», — написал Трамп.

Напомним, ранее в Сети высмеяли «лабутены» Путина, которые он засветил на встрече с Трампом.