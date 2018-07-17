Здоровье

Как украинцам не заразиться бешенством и спастись при заражении: советы Супрун

Бешенство — вирусная, смертельная инфекция, которую можно предупредить вакцинацией. Людям вирус бешенства обычно передается при укусе зараженных животных, причем в 99% случаев источник заражения — собаки, пишет в своем посте в Facebook и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Инкубационный период (период от попаданием возбудителя в начале проявлений болезни) бешенства обычно длится 1−3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от различных факторов. Это означает, что симптомы болезни могут возникать в течение этого периода с момента укусу»,— отмечает чиновница.

Бешенство всегда смертельно. Однако правильная и своевременная помощь к развитию заболевания дает 100% шанс спастись, отмечает чиновница.

По ее информации, Министерство здравоохранения Украины закупило и передало в регионы более 39 тысяч доз вакцин для профилактики бешенства. Эти вакцины произведены во Франции, имеют сертификат качества GMP и являются преквалифицированными ВОЗ (https://goo.gl/QWmEYT). Ир То есть, они могут использоваться для вакцинации людей, если есть подозрение, что животное могло быть заражено возбудителем бешенства (а это в любом случае укуса или попадание слюны невакцинированных от бешенства животных на участки поврежденной кожи, где есть порезы или царапины или на поверхность слизистой оболочки).

Также в регионах имеются препараты — антирабические иммуноглобулины/сыворотки. Они вводятся вместе с вакциной против бешенства, если есть подтверждение, что животное заражено вирусом.

В качестве гуманитарной помощи в Украине есть 14 060 доз антирабических иммуноглобулинов (по состоянию на 1 июля). Украина также в этом году впервые будет закупать эти препараты на государственном уровне (https://goo.gl/8uwgAx).

При этом и.о. министра здравоохранения утверждает, что всем, кто получил травму, нанесенную животным с подозрением на бешенство или подтвержденным бешенством, имеют право получать бесплатную медицинскую помощь. Препараты, необходимые для этого, есть.

«Запомните, что после укуса не надо ждать симптомов! Сохраните себе эти правила. Даже если укус был не по крови, слюна зараженного животного могла попасть на царапины, а это — прямая угроза заразиться»,— отмечает Супрун.

Что еще нужно предпринять в случае заражения? Министерство здравоохранения дает для этого деятельные рекомендации: