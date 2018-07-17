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Украина

Лицензия и страховой полис: что нужно проверять туристам при заключении договора (фото)

19:36 17 июля 2018   68
Гостиница, трансфер, индивидуальный полис: что нужно отдыхающим за рубежом (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

На фоне регулярных авиаколлапсов Министерство инфраструктуры опубликовало памятку для украинских туристов, в которой рассказывает, как действовать, заключая договор о туристическом обслуживании.

Так, при заключении договора стоит проверить:

  • наличие у туроператора лицензии и финансового обеспечения (актуальную информацию по этому поводу можно найти на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли в разделе «Деятельность-Туризм-Туроператорская деятельность-Лицензионный реестр»);
  • наличие в договоре даты вылета и прилета;
  • наличие информации о трансфере из аэропорта в гостиницу в обоих направлениях (в случае заявления такой услуги);
  • соответствие гостиницы заявленной категории;
  • указание сроков отказа от тура и условия возврата средств в этом случае;
  • возможность предоставления туристу индивидуального страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая.

Кроме того, туристам стоит не забыть о необходимости получения квитанции об оплате тура или фискального чека.

Перечень обязательных документов, которые нужно взять в дорогу:

  • копия договора на туристическое обслуживание;
  • оригинал страхового полиса на медобслуживание и от несчастного случая;
  • контакты туроператора (турагента);
  • контакты дипломатического учреждения Украины, куда вы путешествуете.

Напомним, после авиаколлапса Кабмин составил свою памятку для планирующих отдых за рубежом.

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