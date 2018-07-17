Украина

Лицензия и страховой полис: что нужно проверять туристам при заключении договора (фото)

На фоне регулярных авиаколлапсов Министерство инфраструктуры опубликовало памятку для украинских туристов, в которой рассказывает, как действовать, заключая договор о туристическом обслуживании.

Так, при заключении договора стоит проверить:

наличие у туроператора лицензии и финансового обеспечения (актуальную информацию по этому поводу можно найти на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли в разделе «Деятельность-Туризм-Туроператорская деятельность-Лицензионный реестр»);

наличие в договоре даты вылета и прилета;

наличие информации о трансфере из аэропорта в гостиницу в обоих направлениях (в случае заявления такой услуги);

соответствие гостиницы заявленной категории;

указание сроков отказа от тура и условия возврата средств в этом случае;

возможность предоставления туристу индивидуального страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая.

Кроме того, туристам стоит не забыть о необходимости получения квитанции об оплате тура или фискального чека.

Перечень обязательных документов, которые нужно взять в дорогу:

копия договора на туристическое обслуживание;

оригинал страхового полиса на медобслуживание и от несчастного случая;

контакты туроператора (турагента);

контакты дипломатического учреждения Украины, куда вы путешествуете.

Напомним, после авиаколлапса Кабмин составил свою памятку для планирующих отдых за рубежом.