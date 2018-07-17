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Лицензия и страховой полис: что нужно проверять туристам при заключении договора (фото)
На фоне регулярных авиаколлапсов Министерство инфраструктуры опубликовало памятку для украинских туристов, в которой рассказывает, как действовать, заключая договор о туристическом обслуживании.
Так, при заключении договора стоит проверить:
- наличие у туроператора лицензии и финансового обеспечения (актуальную информацию по этому поводу можно найти на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли в разделе «Деятельность-Туризм-Туроператорская деятельность-Лицензионный реестр»);
- наличие в договоре даты вылета и прилета;
- наличие информации о трансфере из аэропорта в гостиницу в обоих направлениях (в случае заявления такой услуги);
- соответствие гостиницы заявленной категории;
- указание сроков отказа от тура и условия возврата средств в этом случае;
- возможность предоставления туристу индивидуального страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая.
Кроме того, туристам стоит не забыть о необходимости получения квитанции об оплате тура или фискального чека.
Перечень обязательных документов, которые нужно взять в дорогу:
- копия договора на туристическое обслуживание;
- оригинал страхового полиса на медобслуживание и от несчастного случая;
- контакты туроператора (турагента);
- контакты дипломатического учреждения Украины, куда вы путешествуете.
Напомним, после авиаколлапса Кабмин составил свою памятку для планирующих отдых за рубежом.
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“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”