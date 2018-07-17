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Занимался добычей янтаря: что известно об убитом ровенском бизнесмене
Заместитель начальника ГУ Национальной полиции в Ровенской области, начальник уголовной полиции Сергей Волков заявил о том, что на парковке у ТЦ Партизан в Ровно был убит частный предприниматель, который ранее занимался добычей янтаря. Такую информацию приводит местный ресурс ЧаРівне.
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«Согласно имеющейся у нас информации поогибший ранее был судим, также был замечен в предпринимательской деятельности, в том числе в деятельности по добыче янтаря», — сказал Волков.
По словам начальника уголовной полиции, убийство было спланированным. Об этом свидетельствует выбор места убийства — жертва была застрелена на подходе к своей машине.
«Труп обнаружен между автомобилями, один из которых принадлежит погибшему. Также установлены и осмотром зафиксированы три гильзы калибра 9 мм. Прозвучали три выстрела. На трупе видно одно проникающее ранение. Выстрелы происходили из пистолета»,— рассказал Волков.
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Сейчас полиция разыскивает киллера, в городе введен оперативный план перехвата.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровно на парковке расстреляли бизнесмена.
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