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Погром в НАБУ: в бюро нашли причину нападения "титушек" (видео)
Национальное антикоррупционное бюро Украины прокомментировало нападение на здание ведомства, которое произошло утром 17 июля. Пресс-служба НАБУ разметила в Facebook оперативное видео инцидента.
«17 июля 2018 во время акции протеста организована группа „титушок“ между 11:00 и 12:00 часами ворвалась в здание НАБУ. Сначала эти лица зашли в общественную приемную с целью передать обращение. В помещении приемной они испортили камеру видеонаблюдения, выломали двери и металлическую ролету, которыми данное помещение отделено от режимной территории, и ворвались в холл НАБУ. Представители полиции, находившиеся рядом, никак не мешали их действиям. Только после того, как эти так называемые протестующие начали крушить мебель и угрожать работникам НАБУ, представители МВД зашли внутрь и вежливо попросили их выйти», — рассказали в НАБУ.
По оценкам ведомства, случившееся является «сознательной, спланированной и организованной провокацией». В причастности к нему в НАБУ подозревают народного депутата Евгения Дейдея и близкого родственника министра внутренних дел" (очевидно, речь идет о сыне Арсена Авакова Александре).
В Бюро также отметили, что часть участников акции была представителями социально незащищенных слоев населения, которых «подвозили и увозили организованными группами в обмен на определенное материальное вознаграждение».
Напомним, ранее в НАБУ выразили недовольство решением Генеральной прокуратуры о закрытии так называемого «дела о рюкзаках».
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