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Жителям Крыма насильно навязывали гражданство России: сделано важное признание

20:30 17 июля 2018   33
Жителям Крыма насильно навязывали гражданство России: сделано важное заявление
Инф. «ФАКТОВ»

Федеральная миграционная служба России в Севастополе приняла к рассмотрению документы жительницы аннексированного Севастополя, которая около четырех лет пытается выйти из навязанного после аннексии Крыма российского гражданства. Как сообщили в пресс-службе украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, она лично ходатайствовала о таком рассмотрении после обращения к ней.

«Реагируя на явное нарушение прав человека, Людмила Денисова направила обращение к Омбудсмену РФ Татьяне Москальковой. Как отметила в ответе Омбудсмен РФ, данной гражданке со стороны российских властей будет оказана практическая помощь в оформлении и подачи всех необходимых документов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «миграционная служба» аннексированного Севастополя приняла документы 13 июля.

Напомним, ранее адвокат Олега Сенцова рассказал, почему Россия считает режиссера своим гражданином.

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