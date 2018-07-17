Жителям Крыма насильно навязывали гражданство России: сделано важное признание

Украина

Федеральная миграционная служба России в Севастополе приняла к рассмотрению документы жительницы аннексированного Севастополя, которая около четырех лет пытается выйти из навязанного после аннексии Крыма российского гражданства. Как сообщили в пресс-службе украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, она лично ходатайствовала о таком рассмотрении после обращения к ней.

«Реагируя на явное нарушение прав человека, Людмила Денисова направила обращение к Омбудсмену РФ Татьяне Москальковой. Как отметила в ответе Омбудсмен РФ, данной гражданке со стороны российских властей будет оказана практическая помощь в оформлении и подачи всех необходимых документов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «миграционная служба» аннексированного Севастополя приняла документы 13 июля.

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