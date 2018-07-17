В парламент проходят пять политических партий, есть неожиданности, — западные соцопросы

Политика

По результатам летнего социологического исследования, проведенного в конце июня — начале июля, в новый состав Верховной Рады Украины прошли бы пять политических партий. Наибольшее количество голосов могли бы получить «Батьківщина» во главе с Юлией Тимошенко (11,4%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (8,1%), партия «За життя» Вадима Рабиновича (7,6%), а также Блок Петра Порошенко «Солидарность «(7,2%) и Оппозиционный блок (6,9%).

В отличие от предыдущих результатов, полученных весной, в украинском парламенте не будет представителей Радикальной партии Олега Ляшко (4,1%), объединения «Самопоміч» (3,6%) и партии «Слуга народа», что, среди прочего, может объясняться качественными изменениями в репрезентативной выборке из-за периода летних отпусков. Об этом говорится в очередном социологическом исследовании, опубликованном изданием L'Europeenne de Bruxelles со ссылкой на международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute).

31% респондентов заявили о том, что они точно решили участвовать в голосовании на президентских выборах, но пока не определились со своим кандидатом. На уточняющую просьбу все-таки определиться с фамилией политика большая часть опрошенных заявила о том, что отдаст свои голоса в пользу Анатолия Гриценко (32%) и Вадима Рабиновича (29%). Другие кандидаты получили более скромные результаты: Юлия Тимошенко — 12% респондентов, затруднившихся с кандидатом, Андрей Садовый — 10%, Олег Ляшко — 8%, Петр Порошенко — 5%, другие кандидаты — 4%. Авторы исследования отмечают, что в опросе были указаны фамилии тех политиков, которые с наибольшей вероятностью будут участвовать в президентских выборах.

Измерение антирейтинга политических партий (с помощью вопроса «За какую партию вы никогда не будете голосовать?») показало, что 74% респондентов никогда не поддержат Оппозиционный блок (Юрий Бойко), а 70% респондентов воздержатся от поддержки Блока Петра Порошенко «Солидарность». Ненамного лучше обстоят дела у других парламентских партий и их лидеров. Антирейтинг «Батьківщини» во главе Юлией Тимошенко составил 69%, Радикальной партии Олега Ляшко — 58%, «Самопомочі» Андрея Садового — 52%.

Непарламентские политические силы во главе с известными политиками также не могут похвастаться широкой народной поддержкой. 52% респондентов никогда не проголосуют за объединение правых партий во главе Олегом Тягнибоком, 44% опрошенных категорически отказались поддержать партию «За життя» во главе с Вадимом Рабиновичем, а 39% опрошенных — партию «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

Результаты исследования представлены в таблицах.

Таблица 1. Как бы вы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в это воскресенье? (% ответов от тех, кто решил участвовать в голосовании) «Батьківщина» (Юлия Тимошенко) 11,4 «Гражданская позиция» (Анатолий Гриценко) 8,1 «За життя» (Вадим Рабинович) 7,6 Блок Петра Порошенко «Солидарность» 7,2 Оппозиционный блок (Юрий Бойко) 6,9 Радикальная партия Олега Ляшко 4,1 Объединение «Самопоміч» (Андрей Садовый) 3,6 Другая партия 21,9 Затрудняюсь ответить 29,2

Таблица 2. Если бы президентские выборы проходили в это воскресенье, приняли бы вы участие в голосовании? Конечно, да / возможно, да, и я знаю, за кого буду голосовать 32,8 Конечно, да / возможно, да, но я не знаю, за кого буду голосовать 31,0 Точно нет / возможно, нет (суммарно для обоих ответов) 17,2 Затрудняюсь ответить 19,0

Таблица 3. Если мы попросим вас дать более конкретный ответ, каким будет ваш выбор, если бы президентские выборы проходили в это воскресенье? (% среди избирателей, которые еще не определились, то есть тех, которые решили участвовать в голосовании, но не знают, за кого голосовать) Анатолий Гриценко 32 , 0 Вадим Рабинович 29,0 Юлия Тимошенко 12 , 0 Андрей Садовый 10 , 0 Олег Ляшко 8 , 0 Петр Порошенко 5 , 0 Другой 4 , 0

Таблица 4. Антирейтинг крупнейших украинских партий (утверждение «я никогда не буду голосовать за эту партию»,% ответов от тех, кто решил участвовать в голосовании) Оппозиционный блок (Юрий Бойко) 74 Блок Петра Порошенко «Солидарность» 70 «Батьківщина» (Юлия Тимошенко) 69 Радикальная партия Олега Ляшко 58 Объединение «Самопоміч» (Андрей Садовый) 52 Объединение правых партий (Олег Тягнибок) 52 «За життя» (Вадим Рабинович) 44 «Гражданская позиция» (Анатолий Гриценко) 39

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (Бельгия) в период с 25 июня по 6 июля 2018 года. Общее количество респондентов составило 2022 человека. Метод опроса — прямые интервью. Вероятная погрешность — 2,2%.