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В парламент проходят пять политических партий, есть неожиданности, — западные соцопросы
По результатам летнего социологического исследования, проведенного в конце июня — начале июля, в новый состав Верховной Рады Украины прошли бы пять политических партий. Наибольшее количество голосов могли бы получить «Батьківщина» во главе с Юлией Тимошенко (11,4%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (8,1%), партия «За життя» Вадима Рабиновича (7,6%), а также Блок Петра Порошенко «Солидарность «(7,2%) и Оппозиционный блок (6,9%).
В отличие от предыдущих результатов, полученных весной, в украинском парламенте не будет представителей Радикальной партии Олега Ляшко (4,1%), объединения «Самопоміч» (3,6%) и партии «Слуга народа», что, среди прочего, может объясняться качественными изменениями в репрезентативной выборке из-за периода летних отпусков. Об этом говорится в очередном социологическом исследовании, опубликованном изданием L'Europeenne de Bruxelles со ссылкой на международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute).
31% респондентов заявили о том, что они точно решили участвовать в голосовании на президентских выборах, но пока не определились со своим кандидатом. На уточняющую просьбу все-таки определиться с фамилией политика большая часть опрошенных заявила о том, что отдаст свои голоса в пользу Анатолия Гриценко (32%) и Вадима Рабиновича (29%). Другие кандидаты получили более скромные результаты: Юлия Тимошенко — 12% респондентов, затруднившихся с кандидатом, Андрей Садовый — 10%, Олег Ляшко — 8%, Петр Порошенко — 5%, другие кандидаты — 4%. Авторы исследования отмечают, что в опросе были указаны фамилии тех политиков, которые с наибольшей вероятностью будут участвовать в президентских выборах.
Измерение антирейтинга политических партий (с помощью вопроса «За какую партию вы никогда не будете голосовать?») показало, что 74% респондентов никогда не поддержат Оппозиционный блок (Юрий Бойко), а 70% респондентов воздержатся от поддержки Блока Петра Порошенко «Солидарность». Ненамного лучше обстоят дела у других парламентских партий и их лидеров. Антирейтинг «Батьківщини» во главе Юлией Тимошенко составил 69%, Радикальной партии Олега Ляшко — 58%, «Самопомочі» Андрея Садового — 52%.
Непарламентские политические силы во главе с известными политиками также не могут похвастаться широкой народной поддержкой. 52% респондентов никогда не проголосуют за объединение правых партий во главе Олегом Тягнибоком, 44% опрошенных категорически отказались поддержать партию «За життя» во главе с Вадимом Рабиновичем, а 39% опрошенных — партию «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.
Результаты исследования представлены в таблицах.
|
Таблица 1. Как бы вы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в это воскресенье? (% ответов от тех, кто решил участвовать в голосовании)
|
«Батьківщина» (Юлия Тимошенко)
|
11,4
|
«Гражданская позиция» (Анатолий Гриценко)
|
8,1
|
«За життя» (Вадим Рабинович)
|
7,6
|
Блок Петра Порошенко «Солидарность»
|
7,2
|
Оппозиционный блок (Юрий Бойко)
|
6,9
|
Радикальная партия Олега Ляшко
|
4,1
|
Объединение «Самопоміч» (Андрей Садовый)
|
3,6
|
Другая партия
|
21,9
|
Затрудняюсь ответить
|
29,2
|
Таблица 2. Если бы президентские выборы проходили в это воскресенье, приняли бы вы участие в голосовании?
|
Конечно, да / возможно, да, и я знаю, за кого буду голосовать
|
32,8
|
Конечно, да / возможно, да, но я не знаю, за кого буду голосовать
|
31,0
|
Точно нет / возможно, нет (суммарно для обоих ответов)
|
17,2
|
Затрудняюсь ответить
|
19,0
|Таблица 3. Если мы попросим вас дать более конкретный ответ, каким будет ваш выбор, если бы президентские выборы проходили в это воскресенье? (% среди избирателей, которые еще не определились, то есть тех, которые решили участвовать в голосовании, но не знают, за кого голосовать)
|
Анатолий Гриценко
|
32,0
|
Вадим Рабинович
|
29,0
|
Юлия Тимошенко
|
12,0
|
Андрей Садовый
|
10,0
|
Олег Ляшко
|
8,0
|
Петр Порошенко
|
5,0
|
Другой
|
4,0
|
Таблица 4. Антирейтинг крупнейших украинских партий (утверждение «я никогда не буду голосовать за эту партию»,% ответов от тех, кто решил участвовать в голосовании)
|
Оппозиционный блок (Юрий Бойко)
|
74
|
Блок Петра Порошенко «Солидарность»
|
70
|
«Батьківщина» (Юлия Тимошенко)
|
69
|
Радикальная партия Олега Ляшко
|
58
|
Объединение «Самопоміч» (Андрей Садовый)
|52
|
Объединение правых партий (Олег Тягнибок)
|
52
|
«За життя» (Вадим Рабинович)
|
44
|
«Гражданская позиция» (Анатолий Гриценко)
|
39
Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (Бельгия) в период с 25 июня по 6 июля 2018 года. Общее количество респондентов составило 2022 человека. Метод опроса — прямые интервью. Вероятная погрешность — 2,2%.
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