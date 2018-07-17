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Потоп в Киеве: левый берег столицы ушел под воду (видео)
В Киеве прошел сильный дождь, который сразу же спровоцировал большие автозаторы. Как свидетельствуют данные ресурса Google Maps, пробка зафиксирована от станции метро «Позняки» до метро «Славутич» в сторону центра города, а также между станциями «Вырлица» и «Бориспольская» в сторону выезда из Киева.
Паблик «Киев Оперативный» в Facebook сообщает, что в результате дождя у нескольких машин оторвало номерные знаки.
По словам киевлян, затопило даже станцию метро, однако официально эту информацию в КП «Киевский метрополитен» не подтверждают.
Напомним, ранее в сети появились фото разрушений стадиона ЧМ-2018 в российском Волгограде, который не устоял под сильным дождем.
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