Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Потоп в Киеве: левый берег столицы ушел под воду (видео)

20:56 17 июля 2018   370
Ливень
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве прошел сильный дождь, который сразу же спровоцировал большие автозаторы. Как свидетельствуют данные ресурса Google Maps, пробка зафиксирована от станции метро «Позняки» до метро «Славутич» в сторону центра города, а также между станциями «Вырлица» и «Бориспольская» в сторону выезда из Киева.

Паблик «Киев Оперативный» в Facebook сообщает, что в результате дождя у нескольких машин оторвало номерные знаки.

По словам киевлян, затопило даже станцию метро, однако официально эту информацию в КП «Киевский метрополитен» не подтверждают.

Напомним, ранее в сети появились фото разрушений стадиона ЧМ-2018 в российском Волгограде, который не устоял под сильным дождем.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины