Потоп в Киеве: левый берег столицы ушел под воду (видео)

Происшествия

В Киеве прошел сильный дождь, который сразу же спровоцировал большие автозаторы. Как свидетельствуют данные ресурса Google Maps, пробка зафиксирована от станции метро «Позняки» до метро «Славутич» в сторону центра города, а также между станциями «Вырлица» и «Бориспольская» в сторону выезда из Киева.

Паблик «Киев Оперативный» в Facebook сообщает, что в результате дождя у нескольких машин оторвало номерные знаки.

По словам киевлян, затопило даже станцию метро, однако официально эту информацию в КП «Киевский метрополитен» не подтверждают.

Напомним, ранее в сети появились фото разрушений стадиона ЧМ-2018 в российском Волгограде, который не устоял под сильным дождем.