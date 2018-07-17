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В Киеве отвергли возможность мирового соглашения с "Газпромом"
В Украине отвергли возможность достижения внесудебной договоренности с «Газпромом» по делам, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес свое решение. Об этом в соцсети написал глава МИД Украины Павел Климкин.
«Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет. Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву», — написал Климкин.
Ранее в комментарии ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что не исключает возможности заключения мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом».
В свою очередь президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что сохранение транзита газа через Украину возможно только после урегулирования двусторонних споров.
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