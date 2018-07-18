Какие свадебные платья сейчас в тренде: советы дизайнера (фото)

Стиль жизни

Каждая невеста мечтает о самом красивом свадебном наряде. Сегодня выбор огромный. Но сделать его непросто. О том, какие платья в тренде, а какие нет, «ФАКТАМ» рассказала дизайнер Марина Бессараб-Валери, которая родом из Кривого Рога, но уже около двадцати лет живет в Израиле. С любовью Марина вспоминает родной город, а также Киев, где часто летом гостит у бабушки.

Марина Бессараб-Валери: «Тренды — это новые истории, которыми не перестают удивлять дизайнеры»

— Марина, какие свадебные наряды сейчас в тренде?

— Тренды — это новые истории, которыми не перестают удивлять дизайнеры. В 2019 году мы увидим свежий подход и совершенно новый взгляд на то, как должна выглядеть невеста. Если ранее мы наблюдали весьма осторожный подход к цвету и форме, то в будущем сезоне подвенечные платья заиграют всевозможными цветами от кричаще-ярких (лимонный, салатовый, оранжевый. малиновый) до нежно- пастельных. Уже сегодня мода предлагает буйство красок и водопады тюля для невест, которые, подобно экзотическим птицам, хотят провести свою свадьбу в райском саду. Мелкие трехмерные цветы на платьях прошлых сезонов выросли до гигантских размеров. Принты, вышивки и аппликации увлекают нас в удивительный мир, где царит вечное лето. Вспоминаются строки из сказки Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес»: «Цветы говорят! Говорят душистые алые розы, болтают ароматные белые розы, ехидничают фиалки и командуют лилии».Изобилие фалд в бесчисленных интерпретациях, многоуровневые юбки, словно многослойные облака из пены, вскружили голову дизайнерам и невестам. Теперь с легкостью можно примерить образ Афродиты.

В цветах, расписанных вручную, много оттенков

Вышивки дизайнера увлекают в удивительный мир, где царит вечное лето

— А что же не в тренде?

— Не модны прозрачные корсеты из органзы, чисто белый холодный цвет, декор из камней.

— Вы создаете уникальные вышивки.

— Вышивка -- это душа платья! Сначала рождается идея, затем рисую эскиз, пробую разные техники. Например, бабочки на платьях созданы из нескольких слоев органзы разных оттенков. Мне хотелось одновременно добиться объёмности и прозрачности. В расписанных вручную цветах много оттенков, как в тех, что растут на клумбе. Вышиваю узоры гладью, лентами, бисером, серебристыми нитками…

По мнению Марины Бессараб-Валери, вышивка — это душа платья

— Какое самое необычное платье вам приходилось создавать?

— Его вы можете увидеть на фото талантливого израильского фотографа Пини Хамоу. Съемка проходила в Праге в Мартиницком дворце. Пини Хамоу попросил у меня платье, декорированное бабочками и лепестками цветов, и сотворил невероятную красоту! Еще было одно необычное платье жемчужного цвета. На нем тысяча бабочек разных оттенков — небесно-голубого, нежно-розового, сиреневого, салатового…

Филигранная работа — бабочки из органзы

— Случались ли с вашими нарядами мистические истории?

— Много лет назад я сшила кремовое платье, в нем было несколько задрапированных слоев, а по форме оно напоминало тогу .Над грудью возвышалась шифоновая роза, а от нее ткань струилась мягкими складками. Но так получилось, что платье пролежало в коробке лет семь, наверное. Я занималась дизайном футболок. Как-то с другом мы решили пойти на дизайнерский маркет в центре Тель-Авива. Он проходил прямо на площади под открытым небом. Для привлечения внимания к нашему столику я поставила манекен и надела на него платье из коробки. И тут к нам с визгом «Бель, бель!», что означает «Красиво, красиво!» подлетает француженка и жестикулирует, указывая на это платье, примеряет его без стеснения прямо посреди улицы (примерочных не было). В растерянности я пыталась объяснить, что оно немножко не закончено. Но она и слышать ничего не хотела. Сказала, что завтра улетает в Париж. Дала мне деньги и попросила к утру закончить и привезти ей в гостиничный номер. Я выполнила ее просьбу. Вот так продалось моё первое платье. В тот же день я решила, что с футболками пора заканчивать, нужно шить платья.

— Интересная история. А какое у вас было свадебное платье?

— Белоснежное со шлейфом и очень красивой вышивкой. Его я сшила себе сама. Туфли были из нежно-розового атласа на очень высокой тонкой шпильке.

— К слову, как подобрать к платью обувь?

— Сегодня приветствуется обувь всех цветов, кроме белого. Чаще невесты выбирают сияющие туфельки серебряных или золотистых оттенков. Высота каблука зависит от фасона платья, к стилю бохо (это стиль, сочетающий в себе элементы разных стилей — хиппи, винтажа, этнического) можно надеть сандалии или грубые сапоги, к платьям в голливудском стиле подойдут туфли на тонком каблучке.

— Какие аксессуары сегодня в тренде?

— Я создаю украшения для волос в виде бабочек. Это филигранная работа. Кажется, что бабочки порхают в воздухе. Каждая из них неповторима. Также очень популярны сейчас диадемы, декорированные крупным жемчугом и лепестками цветов.

Фото из альбома Марины Бессараб-Валери