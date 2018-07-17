Ложный вызов: на Донетчине обокрали пожарную часть

Происшествия

В городе Константиновка (Донецкая область) злоумышленники совершили ложный вызов о пожаре, ради ограбления пожарной части. Об инциденте сообщили в пресс-центре Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что спасатели выехали на место возгорания в полном составе, однако при прибытии выяснилось, что вызов ложный.

Когда же они вернулись на базу, обнаружили пропажу имущества на сумму 45 тысяч гривен.

Двое подозреваемых, которые как раз планировали избавиться от похищенного, были задержаны полицией в течение суток. Ими оказались местные жители 27 и 42 лет. Старший из них уже привлекался к уголовной ответственности, и именно он стал автором преступного плана.

По факту инцидента открыто уголовное производство, ведется следствие.

Напомним, накануне масштабный пожар случился в Закарпатье, в ромском поселении.

Фото полиции