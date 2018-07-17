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Первый пошел: в суд подан иск об отмене новых тарифов на проезд в Киеве
Окружной административный суд Киева сообщил о получении иска к Киевсовету и Киевской городской администрации относительно установления новых тарифов в коммунальном транспорте — метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке. Истцы просят признать противоправным и отменить распоряжение КГГА от 5 июля 2017 года «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения».
Как информирует пресс-служба суда, в настоящее время решается вопрос об открытии производства.
Напомним, за день перед подорожанием проезда в коммунальном транспорте киевляне сэкономили 10 млиллионов гривен, массово скупая проездные документы по старой цене.
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“ – Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.”