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Украина

Первый пошел: в суд подан иск об отмене новых тарифов на проезд в Киеве

22:50 17 июля 2018   710
Касса метрополитена
Инф. «ФАКТОВ»

Окружной административный суд Киева сообщил о получении иска к Киевсовету и Киевской городской администрации относительно установления новых тарифов в коммунальном транспорте — метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке. Истцы просят признать противоправным и отменить распоряжение КГГА от 5 июля 2017 года «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения».

Как информирует пресс-служба суда, в настоящее время решается вопрос об открытии производства.

Напомним, за день перед подорожанием проезда в коммунальном транспорте киевляне сэкономили 10 млиллионов гривен, массово скупая проездные документы по старой цене.

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