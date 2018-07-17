Происшествия

В Одессе задержали двоих сбежавших из колонии зэков. Третьего пока ищут

Как стало известно «ФАКТАМ» от информированного источника в правоохранительных органах, сегодня, 17 июля, поздно вечером полиция задержала в Одессе двоих беглецов — заключенных Южной исправительной колонии. Официального подтверждения этого пока нет.

По информации источника «ФАКТОВ», оба преступника задержаны в Малиновском районе города. Одного (ранее осужденного за изнасилование несовершеннолетней) схватили на территории Третьего еврейского кладбища, где он прятался за надгробиями. Его сообщника «взяли» буквально 20 минут спустя (примерно в 21.30) благодаря использованию тепловизоров и квадрокоптеров.

По предварительным данным, задержаны 21-летний Иван Запорожан, осужденный за кражу, и 26-летний Вячеслав Загорняк, который отбывал срок за изнасилование ребенка. Оба — жители Татарбунарского района Одесской области.

Как считают правоохранители, поимка третьего беглеца — вопрос ближайшего времени.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в пенитенциарной службе рассказали подробности побега заключенных.