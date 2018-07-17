Мир

Взял слова обратно: Трамп заявил, что оговорился о вмешательстве России в выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявил 17 июля, что согласен с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США, отказавшись тем самым от своих предыдущих комментариев. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В частности, американский президент утверждает, что пересмотрел стенограммы и ответ, который он дал на саммите, и понял, что ему необходимо прояснить свое заявление. По его словам, на саммите он оговорился.

«Я не вижу причин, почему это не Россия… Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить вмешательство России в 2018 году»,— сказал Трамп.

Накануне встречи Трампа и Путина, 13 июля, министерство юстиции США объявило обвинения во вмешательстве в выборы 12 офицерам российской военной разведки. Их обвинили во взломе компьютерных систем аппарата Демократической партии США и обнародовании тысяч похищенных документов и электронных писем. Это повредило во время той кампании кандидату от демократов Хиллари Клинтон и тем косвенно способствовало победе республиканца Дональда Трампа. Это было первое конкретное обвинение в государственном вмешательстве России в те выборы.

Трамп уточнил, что, по его мнению, никто, кроме России, не мог вмешиваться в выборы США. Поэтому, по его словам, американские санкции в отношении России сохранятся.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США члены Палаты представителей Конгресса сообщили, что готовы рассмотреть новые санкции против России, если соответствующее предложение будет выдвинуто представителями профильных комитетов. Кроме того, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил, почему нужно усиливать санкции против России. Волкер подчеркнул, что речь идет о синхронном усилении санкций всеми странами, которые хотят «усмирить» РФ.