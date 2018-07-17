Президент "Киевстара" ушел в отставку, — СМИ

Украина

Петр Чернышов уходит с должности президента компании Киевстар Об этом LIGA.net сказали три информированных источника на телеком-рынке.

По словам одного из источников, вместо Чернышова в Украине будет назначен генеральный директор Beeline в Казахстане Александр Комаров. «Ждите, скоро будет анонс», — уточнил собеседник. По информации источников редакции, компания сделает сообщение на днях.

Ранее сообщалось, что Петр Чернышов был переназначен на должность президента Киевстар с 14 июля 2017 года сроком на 1 год — до 13 июля 2018 года. Сообщений о том, что сроки менялись или произошло дальнейшее переназначение, пока не было.

О причине смены менеджера крупнейшего телеком-оператора страны у собеседников редакции нет однозначных данных. «Говорят, его „уходят“. Про причины остается догадываться», — рассказывает собеседник в одном из операторов. Есть еще одно предположение: «Чернышов в интервью заявил про то, что президент (Петр Порошенко — Ред.) нарушил закон, прервав тендер 4G. Для менеджера такого уровня дипломатия по отношению к первым лицам государства — прежде всего. И подобные высказывания просто недопустимы», — отмечает председатель телекоммуникационной палаты Украины Татьяна Попова. Но Петр Чернышов сразу же после этого инцидента поправил свое высказывание — мол, у него не было причин критиковать действия президента.

Издание отмечает, что за «Киевстаром» с недавнего времени начал присматривать опытный финансист. Главой Набсовета Киевстар в конце июня был назначен Вестли Тронд Эдегорд. Он в течение двух лет был главой комитета по аудиту группы VEON (Амстердам), а с октября 2017 года по настоящее время — главным финансовым директором группы.

Напомним, что Петр Чернышов возглавил Киевстар 25 июня 2014 года, покинув управляющую должность в пивоваренной компании Carlsberg Украина. Он занял место основателя Киевстар Игоря Литовченко, который пробыл на должности президента компании 20 лет. В декабре 2015 года россиянин Петр Чернышов получил украинское гражданство. С февраля 2018 года он — СЕО Бизнес Единицы Евразия VEON.

Время его работы в Киевстар пришлось на ускорение мобильного интернета в Украине. В 2015 под руководством Чернышова оператор запустил сеть 3G, предварительно заплатив за лицензии на частоты в диапазонах 1900 МГц и 2100 МГц 2,705 млрд грн. В январе и марте 2018 года прошли первый и второй тендеры на частоты 4G (LTE) в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц соответственно. За них компания совокупно отдала государству 3,753 млрд грн.

Что касается абонентской базы Киевстар, то, по данным оператора, за период 2014—2018 она выросла на несколько сотен тысяч человек (сим-карт) и сейчас составляет порядка 26,5 млн. В последние годы доходы компании росли, благодаря запуску сетей мобильного интернета. Среди прочего в 2015 году компания прошла рестайлинг. В конце 2017 года дочерняя компания Киевстар под названием Стармани получила от НБУ статус оператора платежной инфраструктуры.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция вычислила хулигана, «заминировавшего» «Киевстар».