"24 часа — слишком поздно": разведчики США назвали Трампа "контролируемым существом"

Мир

Через сутки после совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки президент США Дональд Трамп заявил, что «оговорился» и поддерживает выводы расследования по вмешательству РФ в выборы. Об этом сообщает CNN.

Теперь он говорит о том, что поддерживает расследование американских спецслужб, которые утверждают, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года, когда республиканец Трамп победил демократку Хиллари Клинтон.

В то же время как республиканцы, так и демократы негативно отзываются о том, что Трамп организовал пресс-конференцию по поводу своей ошибки слишком поздно.

«Президент Трамп пытался отмахнуться от того, что он сказал вчера. Двадцать четыре часа — слишком поздно, и в неправильном месте. Если президент (Трамп) не может прямо сказать президенту Путину, что он неправ, а мы правы, и наши разведывательные органы правы, то это неэффективно, а что еще хуже — это является признаком слабости. Это говорит о том, что президент Путин „продолжает использовать Дональда Трампа“, поскольку он не имеет мужества, силы, может, даже убеждения, чтобы сказать в лицо Путину то, что он пытался сказать несколько минут назад», — сказал лидер демократов в Сенате США Чак Шумер.

Бывший координатор борьбы с терроризмом в Белом доме Ричард Кларк заявил, что Трамп на саммите в Хельсинки напоминал «контролируемое имущество» (a «controlled asset») для президента России Владимира Путина.

«Я пришел к выводу, что он (Трамп) является «контролируемым имуществом». Этот термин мы используем в разведывательном сообществе, когда у нас есть кто-то в другом правительстве, кто по каким-либо причинам делает то, что мы хотим, подкупая их, потому что у нас есть что-то (компромат) на них, и он действует как «контролируемое имущество», — сказал Кларк.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп заявил 17 июля, что согласен с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США, отказавшись тем самым от своих предыдущих комментариев.