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Лучшая теннисистка Украины удостоена государственной награды
Успехи первой ракетки страны Элины Свитолиной (пятое место в мировом рейтинге WTA) на международной арене отмечены на государственном уровне. Находясь в Харькове после возвращения с Уимблдона, Элина побывала на приеме у главы областной администрации Юлии Светличной, которая «за целеустремленность и продвижение имиджа Украины в мире» вручила ей орден «За заслуги».
«После Уимблдона я не могу сидеть в расстроенных чувствах, поскольку это не поможет мне сыграть лучше на следующем турнире „Большого шлема“. Остается выходить на корт и тренироваться, чтобы быть готовой каждый день показывать свою лучшую игру», — сказала Свитолина на пресс-конференции, посвященной получению ордена.
Отмечу, что это уже не первая государственная награда в коллекции 23-летней одесситки: в июне 2017-го в честь Дня Конституции президент Украины «за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, а также весомые трудовые достижения и высокий профессионализм» наградил Свитолину орденом «За заслуги» III степени.
Напомню, на завершившемся Уимблдоне украинка уступила уже в первом раунде Татьяне Марии из Германии — 6:7 (3), 6:4, 1:6. В ближайших планах у Элины — участие в турнире Rogers Cup, который пройдет в канадском Монреале с 6 по 12 августа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пять украинских теннисисток — в первой сотне мирового рейтинга.
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“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”