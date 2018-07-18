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Теракт в Афганистане: в результате атаки смертника погибли 20 человек
На севере Афганистана смертник террористической группировки «Исламское государство» устроил взрыв, в результате которого погибли 20 человек, включая командира «Талибана». Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на руководителя полиции афганской провинции Сари-Пуль Абдула Кайюм Бакизоя.
По его словам, это случилось во вторник, 17 июля, во время встречи старейшин села с представителями «Талибана».
Также отмечается, что на севере Афганистана идут ожесточенные бои между террористическими группировками «Талибан» и ИГИЛ. По данным чиновника, за этот период обе стороны потеряли около 100 боевиков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Афганистана заявил о прекращении перемирия с «Талибаном».
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