Мир

Теракт в Афганистане: в результате атаки смертника погибли 20 человек

На севере Афганистана смертник террористической группировки «Исламское государство» устроил взрыв, в результате которого погибли 20 человек, включая командира «Талибана». Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на руководителя полиции афганской провинции Сари-Пуль Абдула Кайюм Бакизоя.

По его словам, это случилось во вторник, 17 июля, во время встречи старейшин села с представителями «Талибана».

Также отмечается, что на севере Афганистана идут ожесточенные бои между террористическими группировками «Талибан» и ИГИЛ. По данным чиновника, за этот период обе стороны потеряли около 100 боевиков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Афганистана заявил о прекращении перемирия с «Талибаном».