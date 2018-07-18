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Суд отпустил под ночной домашний арест помощника нардепа Мамчура

2:47 18 июля 2018   11
Правосудие
Инф. «ФАКТОВ»

Апелляционный суд Киевской области отправил под ночной домашний арест помощника нардепа Юлия Мамчура Олега Шанько. Об этом говорится в постановлении суда, передает «112.UA».

При этом отмечается, что помощник депутата «искренне раскаивается в содеянном», а также имеет на иждивении двое несовершеннолетних детей и пожилую мать.

«Применить к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста на ночной период суток продолжительностью 60 дней, освободив его из-под стражи»,— говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 26 июня помощник нардепа Юлия Мамчура, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять из травматического пистолета и ранил находящегося на стадионе подростка. Он был арестован на 60 суток. Факт стрельбы признал и сам народный избранник.

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