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В РФ на взятке арестован генерал, который курировал дела Савченко и Ходорковского
В России задержан бывший начальник московского управления Следственного комитета генерал Александр Дрыманов. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов, передает «Лига».
По словам Полозова, Дрыманов заведовал следствием по делам российского бизнесмена Михаила Ходорковского и украинки Надежды Савченко, а также фабриковал дела против украинцев.
Но взяли его за взятки от криминальных структур.
По данным российских СМИ, генералу предъявят обвинение по статье, которая наказывается лишением свободы до 15 лет и штрафом в размере до семикратной суммы взятки. Показания против Дрыманова дали его бывшие подчиненные.
В деле Дрыманова есть как минимум два эпизода, утверждает источник росСМИ в правоохранительных органах. В одном из них он подозревается в получении взятки (по разным данным, от $ 500 тысяч до $ 1 млн) за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову (Итальянцу) — помощнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).
По делу о взятках в СКР уже осужден на 13 лет колонии бывший глава управления собственной безопасности полковник Михаил Максименко. В марте генерал Дрыманов выступал на этом процессе в качестве свидетеля.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», винницкого фискала задержали на огромной взятке.
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