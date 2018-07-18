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Многоэтажный дом упал на стройплощадку в Индии: под завалами оказались десятки человек (видео)
В Индии шестиэтажный дом рухнул на соседнюю строительную площадку в городе Большая Нойда, недалеко от Нью-Дели. Об этом со ссылкой на местную полицию передает Reuters.
Согласно информации местных СМИ, спасательная команда обнаружила по меньшей мере двух погибших; всего в ловушке под завалами оказались еще по меньшей мере 50 человек.
The NDRF rescue team is seen using gas cutter to break through the walls to get inside. pic.twitter.com/K2L7iEjufE— The Indian Express (@IndianExpress) 17 июля 2018 г.
По данным индийского телевидения, в здании проживали двенадцать семей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в индийских Гималаях автобус упал в пропасть, погибли большое количество людей
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“ — Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!! ”