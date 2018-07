Многоэтажный дом упал на стройплощадку в Индии: под завалами оказались десятки человек (видео)

В Индии шестиэтажный дом рухнул на соседнюю строительную площадку в городе Большая Нойда, недалеко от Нью-Дели. Об этом со ссылкой на местную полицию передает Reuters.

Согласно информации местных СМИ, спасательная команда обнаружила по меньшей мере двух погибших; всего в ловушке под завалами оказались еще по меньшей мере 50 человек.

The NDRF rescue team is seen using gas cutter to break through the walls to get inside. pic.twitter.com/K2L7iEjufE