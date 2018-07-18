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Мир

Многоэтажный дом упал на стройплощадку в Индии: под завалами оказались десятки человек (видео)

4:15 18 июля 2018   32
Индия
Инф. «ФАКТОВ»

В Индии шестиэтажный дом рухнул на соседнюю строительную площадку в городе Большая Нойда, недалеко от Нью-Дели. Об этом со ссылкой на местную полицию передает Reuters.

Согласно информации местных СМИ, спасательная команда обнаружила по меньшей мере двух погибших; всего в ловушке под завалами оказались еще по меньшей мере 50 человек.

По данным индийского телевидения, в здании проживали двенадцать семей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в индийских Гималаях автобус упал в пропасть, погибли большое количество людей
.

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