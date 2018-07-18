Шоу-бизнес

«Все делают так, как я!» — Вайнштейн дал первое интервью после начала скандала

Находящийся под следствием бывший продюсер Харви Вайнштейном дал несколько комментариев Таки Теодоракопулосу, своему приятелю и журналисту издания Spectator. Об этом пишет Harper's Bazaar.

«Я родился бедным, уродливым евреем и всю свою жизнь должен был бороться. У тебя было много девушек, но ни одна девушка не смотрела на меня, пока я не начал работать в Голливуде», — признался Вайнштейн.

«Да, я предлагал женщинам работу в обмен на секс, но так до сих пор делают все. Но это никогда не было принуждением! Я никого не заставлял», — добавляет бывший продюсер.

Однако бывший адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман утверждает, что этот разговор с журналистом нельзя считать интервью. Он отметил, что это была простая «дружеская» беседа, которую впоследствии неправильно интерпретировали.

«Я присутствовал при этом разговоре. Мистер Вайнштейн никогда не говорил о том, что обменивал роли на секс. Кому верить — выбор каждого. Но кажется, что обмен ролей на интим — меньшее, в чем мог признаться мистер Вайнштейн»,— утверждает адвокат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», скандальный продюсер Харви Вайнштейн, которому суд Нью-Йорка выдвинул обвинения в изнасиловании, не признал себя виновным в обвинениях в сексуальных домогательствах.