Экс-премьер Великобритании предложил провести повторно референдум по Brexit

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Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр видит в повторном референдуме по вопросу Brexitединственный выход из запутанной политической ситуации в стране. Об этом он заявил в интервью во вторник, 17 июля, пишет DW.

Блэр назвал концепцию действующей главы британского правительства Терезы Мэй по мягкому варианту выхода Соединенного Королевства из Евросоюза планом, который «никого не устраивает». Поэтому Мэй пора признать, что положить конец «полному хаосу» может лишь новый плебисцит — с опцией для Великобритании остаться в составе ЕС, убежден он.

«Однажды все это началось с референдума и, откровенно говоря, завершить это может только новое голосование», —констатировал бывший премьер Великобритании.

Днем ранее пресс-секретарь Мэй заявил, что второго референдума не будет «ни при каких обстоятельствах».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале июля Тереза Мэй представила концепцию «Брекзита», которая, в частности, предполагает создание зоны свободной торговли с ЕС и общий с Брюсселем свод правил для этого, а также отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Несмотря на то, что премьер заручилась поддержкой большинства членов своего кабинета, сторонники жесткого варианта выхода Великобритании из Евросоюза раскритиковали ее план. В знак протеста против мягкого варианта «Брекзита» в отставку ушли министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис и министр иностранных дел Борис Джонсон.