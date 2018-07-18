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Обама раскритиковал нынешнюю политику США (видео)

6:46 18 июля 2018   80
Барак Обама
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший президент США Барак Обама раскритиковал нынешнюю политику Соединенных Штатов, отметив, что те, кто находится во власти, «хотят подорвать все институты и нормы». Об этом сообщает The Guardian.

«Мы живем в странные и неопределенные времена, каждый цикл новостей приносит все больше головокружительных, вселяющих беспокойство заголовков»,— рассказал Обама во время выступления в Йоханнесбурге.

По его словам, в стране «начала проявляться и пришла в движение политика страха, недовольства и косности».

«Эта политика продвигается такими темпами, которые несколько лет назад показались бы невообразимыми. Я не алармист, я просто констатирую факты. Посмотрите вокруг — сейчас на взлете политика сильной руки, когда проводятся выборы или какая-то видимость демократии, некая форма демократии», — заявил бывший президент.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американцы назвали лучшего президента за все годы существования США: им оказался не Линкольн, не Рузвельт и не Рейган.

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