- 7:15 В Минздраве бьют тревогу: еще один человек умер от ботулизма
- 7:03 В США сенатор-демократ призвала заслушать переводчика Трампа на его личной встрече с Путиным
- 6:46 Обама раскритиковал нынешнюю политику США
- 6:34 Во Флориде в США столкнулись два самолета: трое погибших
- 6:18 Подорожание проезда в Киеве: сеть взбудоражило показательное фото
- 5:55 «Все делают так, как я!» — Вайнштейн дал первое интервью после начала скандала
- 5:10 Экс-премьер Великобритании предложил провести повторно референдум по Brexit
- 4:45 Сеть возмутило фото мужчины с пистолетом в киевской маршрутке
- 4:15 Многоэтажный дом упал на стройплощадку в Индии: под завалами оказались десятки человек
- 3:55 В РФ на взятке арестован генерал, который курировал дела Савченко и Ходорковского
Обама раскритиковал нынешнюю политику США (видео)
Бывший президент США Барак Обама раскритиковал нынешнюю политику Соединенных Штатов, отметив, что те, кто находится во власти, «хотят подорвать все институты и нормы». Об этом сообщает The Guardian.
«Мы живем в странные и неопределенные времена, каждый цикл новостей приносит все больше головокружительных, вселяющих беспокойство заголовков»,— рассказал Обама во время выступления в Йоханнесбурге.
По его словам, в стране «начала проявляться и пришла в движение политика страха, недовольства и косности».
«Эта политика продвигается такими темпами, которые несколько лет назад показались бы невообразимыми. Я не алармист, я просто констатирую факты. Посмотрите вокруг — сейчас на взлете политика сильной руки, когда проводятся выборы или какая-то видимость демократии, некая форма демократии», — заявил бывший президент.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американцы назвали лучшего президента за все годы существования США: им оказался не Линкольн, не Рузвельт и не Рейган.
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”