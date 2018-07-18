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В США сенатор-демократ призвала заслушать переводчика Трампа на его личной встрече с Путиным
Сенатор от Демократической партии Джани Шахин (Sen. Jeanne Shaheen) обратилась к своим однопартийцам с инициативой заслушать в Конгрессе официального переводчиком, который присутствовал на встрече тет-а-тет президентов Трампа и Путина в финской столице. Об этом пишет Huffington Post.
«Я призываю провести слушания с переводчиком, который присутствовал со стороны США во время встречи президента Трампа с Путиным, чтобы узнать, что они обсуждали в частном порядке. Этот переводчик может помочь определить, чем президент США поделился или что пообещал Путину от имени нашей страны», — заявила она.
Инициативу Шахин поддержали однопартийцы в Конгрессе.
В частности, лидер демократов в Сенате Чак Шумер предложил «немедленно» провести слушания вообще со всеми высокопоставленными членами делегации, которые присутствовали на встрече президентов США и России.
Он также заявил, что оправдания Трампа относительно его заявления о недоверии американской разведке в угоду Путину, озвученные президентом через 24 часа — это очень поздно, и они были сделаны «не в том месте».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник после встречи с президентом Путиным Дональд Трамп заявил, что доверяет словам российского президента о невмешательстве России в выборы вопреки противоположным оценкам разведки США. На следующий день перед встречей с членами Конгресса от Республиканской партии Трамп выступил с заявлением в Белом доме в котором пояснил, что он оговорился, и на самом деле вполне доверяет выводам американской разведки.
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