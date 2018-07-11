18 июля 2018

Появившаяся вчера в ленте новостей фотография путешествующих сестриц, побывавших на экскурсии во Флоренции, вызвала легкое оживление у многих читателей. А почему бы, собственно, и нет? Ведь все живые люди. И неумение радоваться простым человеческим радостям — скорее недостаток, чем достоинство. Ведь настоящие произведения искусства — в скульптуре ли, в живописи или в фарфоре — не могут у людей нормальных не вызывать живого интереса, не вызывать желания восторгаться совершенством человеческого тела или восхитительным мастерством тех, чьи творения навсегда вошли в сокровищницу мирового искусства.

Даже не представлял, смогу ли когда-нибудь показать вам серию фарфоровых фигурок, составляющих ансамбль веселых и жизнерадостных сестер, увлеченно исполняющих какую-то зажигательную мелодию. Все переживал, что меня одернут, заметив, что это похоже на богохульство. Что упрекнут: дескать, разве можно в коллекции держать такие фигурки, которые способные вызвать у зрителей сомнения в правильности поведения священнослужительниц? А потом подумал — а почему бы и нет? Ведь нет ничего плохого в том, что люди просто радуются жизни, да еще и нашли прекрасную возможность поделиться своей радостью с кем-то другим.

Этот замечательный фарфоровый ансамбль я много лет назад нашел в одном из флорентийских магазинчиков антиквариата. И надо же было такому случиться, что выставить фигурки в нашей ежедневной рубрике меня подтолкнула эта фотография статуи царя Давида, созданной великим Микеланджело Буонарроти именно во Флоренции. Кстати, законченная в 1504 году скульптура, ставшая впоследствии одним из символов итальянского Возрождения, так и не смогла занять предназначенное для нее место на крыше соборного храма Санта Мария дель Фьоре. Из-за своего огромного веса. И тогда было решено установить ее на площади перед Палаццо Веккьо, где она благополучно и простояла почти четыре столетия. После чего уже в конце 19-го века скульптуру Давида решено было перенести в здание флорентийской Академии художеств.

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И неиссякаемого желания радоваться жизни и наслаждаться красотой настоящего искусства.