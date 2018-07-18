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Затишья на Донбассе не предвидится: враг применил крупнокалиберные минометы
За прошедшие сутки, 17 июля, в районе проведения операции Объединенных сил российские оккупационные войска 21 раз открывали огонь по украинским позициям.
Как сообщает штаб операции Объединенных сил, тяжелое вооружение врагом не применялось, но оккупационные войска проявляли активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Орехово, Новолуганского, Зализного, Авдеевки, Каменки, Песков, Водяного, Гнутово, Широкино, Талаковки и Пищевики. 17 июля в результате вражеского огня один украинский защитник погиб, двое получили ранения.
По данным разведки трое оккупантов были уничтожены и трое ранены.
За текущие сутки боевики российских оккупационных войск семь раз обстреляли позиции украинских защитников у Троицкого, Светлодарска, Луганского, Авдеевки, Водяного и Лебединского. Трижды враг применил 82-мм минометы.
Напомним, ранее в штабе ООС оценили возможность эскалации на востоке Украины после завершения в России ЧМ-2018.
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