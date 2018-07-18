Общество

Тело украинского туриста, скончавшегося в Турции, доставят на родину

19 июля в Украину из Турции специальным рейсом будет доставлено тело туриста, скончавшегося в Алании. 57-летний житель Запорожья впал в кому после избиения россиянином и спустя неделю умер в медучреждении.

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Как сообщает Укринформ, рейс будет выполнен авиакомпанией «Роза ветров». В 10.10 19 июля спецборт прибудет в аэропорт Запорожья.

Перевезти пострадавшего туриста в Украину планировали еще 14 июля, но утром того же дня стало известно о смерти избитого мужчины.

Напомним, 30-летнего россиянина, подозреваемого в нанесении смертельных травм украинцу, задержали. Выяснилось, что на территорию чужого отеля гражданин РФ пробрался тайно, а поводом для конфликта стал проигрыш российской сборной. Подозреваемый ожидает суда в Турции.