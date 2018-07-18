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Тело украинского туриста, скончавшегося в Турции, доставят на родину
19 июля в Украину из Турции специальным рейсом будет доставлено тело туриста, скончавшегося в Алании. 57-летний житель Запорожья впал в кому после избиения россиянином и спустя неделю умер в медучреждении.
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Как сообщает Укринформ, рейс будет выполнен авиакомпанией «Роза ветров». В 10.10 19 июля спецборт прибудет в аэропорт Запорожья.
Перевезти пострадавшего туриста в Украину планировали еще 14 июля, но утром того же дня стало известно о смерти избитого мужчины.
Напомним, 30-летнего россиянина, подозреваемого в нанесении смертельных травм украинцу, задержали. Выяснилось, что на территорию чужого отеля гражданин РФ пробрался тайно, а поводом для конфликта стал проигрыш российской сборной. Подозреваемый ожидает суда в Турции.
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“ Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»”