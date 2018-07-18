Это новый нацизм двадцать первого века, — Бабченко о России

Мир

Российский журналист проанализировал события последний дней — финал мундиаля и встречу Пуитна с Трампом.

«Нельзя умиротворять диктатора. Они этого не понимают. Диктатору можно только бить по рукам. только отвечать силой на силу. Они понимают только это. Но это еще полбеды. Беда, в том, что в это же самое время ему удалось купить и своих.

Независимо от политических воззрений и лояльности конкретно к нему. Не Крымнашем, так Победобесием. Не победобесием, так футболом. И вот уже вся страна надевает кокошники и скачет в едином порыве счастья с криками „Ра-си-я! Ра-си-я! Пабедааа!“ вокруг мяча», — констатирует Бабченко.

«В России рождается нация. С некими внутренними противоречиями — типа отпустите политзаключенных — но в целом они все, и мент, и оппозиционер, теперь — „за Россию, так же как и вы“. Проблема в том, что нация, которая объединяется не на основе свободы, прав человека, демократии, либеральных ценностей — а на основе победобесия вокруг кокошника — может дать только новый нацизм двадцать первого века. Да он уже начинается», — пишет он.

И советует: «Украине надо становиться сильной. … Но если вы, скажем, Израиль, над которым нависает отлично вооруженный агрессивный втрое превосходящий по численности населения и вдесятеро по мобилизационной мощности сосед, у вас нет другого способа, кроме как строить Цахал. Да, со всеобщим призывом. Да, даже женщин. Да, на три года. Да, институт рекрутерства. Да, потом до конца жизни раз в месяц на сборы. Да, двадцать процентов налога на армию. Да, с каждого. Да, навсегда. Не для того, чтобы победить в войне. Как раз для того, чтобы не воевать. Чтобы при первом взгляде у каждого гопника возникала мысль — не надо лезть к этим ребяткам. Наваляют».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Трамп заявил, что оговорился о вмешательстве России в выборы в США.