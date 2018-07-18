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Общество

Супрун посоветовала, как сделать утро рабочим, а день продуктивным

8:30 18 июля 2018   97
сон
Инф. «ФАКТОВ»

Руководитель Минздрава Ульяна Супрун предложила пять научно одобренных рекомендаций, чтобы утром легко настроиться на рабочий ритм, выполнить все запланированные важные дела и улучшить продуктивность в течение дня.

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Кроме очевидной рекомендации — привести в норму длительность сна (до 7−8 часов), предлагается также не избегать хотя бы пятиминутной утренней разминки: «Тренировки утром помогают улучшить качество и продолжительность сна, ускоряют обмен веществ и положительно влияют на когнитивные способности».

Хорошим упражнением утром может стать медитация: «Исследования показывают, что во время медитации происходят существенные изменения в различных частях мозга, влияющие на нашу способность концентрировать внимание, справляться с неудобными и сложными ситуациями и в целом уменьшающие стресс».

Распространенной ошибкой является утро без завтрака или слишком поздний первый прием пищи. «Врачи советуют завтракать регулярно и не позднее, чем через два после пробуждения, — напоминает и.о. министра. — Чтобы получить заряд энергии лучше избегать продуктов с высоким гликемическим индексом (сахаросодержащие продукты, изделия из белой муки, нешлифованный рис). Выбирайте продукты с высоким содержанием протеинов, полезных жиров и цельного зерна. Не употребляйте кофе вместо еды».

Полезной привычкой утром может стать прохладный душ. «Научно обоснованные эффекты включают стимулирование кровообращения, улучшение концентрации и внимания, снижение уровня кортизола (гормона стресса), уменьшение усталости и укрепление иммунной системы», — подытожила Супрун.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, какие продукты помогают избавиться от чувства усталости и избежать болезней.

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