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На Донетчине закрыли летний лагерь, где массово отравились дети

8:58 18 июля 2018   132
больница
Инф. «ФАКТОВ»

В больницы Донетчины поступили новые пациенты из детского лагеря «Яструбок» (с.Сосновка Лиманского района). За 17−18 июля с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» были госпитализированы 84 человека: 68 детей и 16 взрослых.

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Лагерь, где на момент ЧП отдыхали 134 человека, решено закрыть. Проводятся санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. Создана комиссия по расследованию инцидента. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Заболевшие дети и взрослые находятся в городских больницах Лимана, Славянска и Краматорска.

Напомним, это уже не первый случай отравления детей на отдыхе в загородных лагерях. В Яремче отравились 11 детей. В Киевской области досрочно закрыли смену в лагере «Славутич», где было зарегистрировано отравление 12 несовершеннолетних.

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