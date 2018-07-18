Украинский суд выпустил из-под стражи активного участника аннексии Крыма

Происшествия

Херсонский городской суд отпустил под домашний арест сообщника российских оккупантов в Крыму. Ранее мужчина был задержан СБУ, поскольку при обыске у гражданина нашли российские медали «за возвращение Крыма» и «За защиту Крыма», российский паспорт и другие документы, грамоты от российских «казачьих» организаций и оккупационной администрации Крыма, запрещенную коммунистическую символику и георгиевские ленты.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, судья счел список изъятого недостаточным аргументом для ареста мужчины. В суде объяснили, что прокуратура Крыма и СБУ не выдвигали задержанному лицу подозрение в сепаратизме, а инкриминировали только незаконное хранение оружия (при обыске были также найдены две ручные гранаты Ф-1 и РГД-5 и 250 граммов вещества, похожего на порох).

Напомним, ранее СБУ установила, что задержанный херсонец в 2014 году был в Крыму, а там перешел на сторону агрессора и способствовал проведению псевдореферендума. Участие в псевдореферендуме подтверждала найденная при обыске справка исполкома: гражданин обеспечивал общественный порядок на участке.