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Украина резко нарастила транзит российского газа: названа причина
Россия на 10% нарастила суточные поставки газа в европейские страны. Причиной этому стала вчерашняя остановка газопровода «Северный поток» на ремонт.
Данные о росте транзита газа через Украину опубликовал советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский.
По его словам, суточный уровень транзита газа вырос на 10% и составил 300 млн куб. м.
Стоит отметить, что ранее Россия неоднократно угрожала остановить или существенно снизить поставки газа в Европу через территорию Украине. Также началось строительство нового газопровода в обход Украины — «Северный поток — 2», вокруг которого возникли длительные дискуссии.
На встрече с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин заверил, что РФ планирует сохранить объемы поставок газа через Украину.
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